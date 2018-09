Analytikere: Mærsk-frasalg trak lidt ud men er nu så godt som i mål

Når A.P. Møller-Mærsk næste år er klar til at sende Maersk Drilling, som ejer rigge og skibe, der borer efter olie og gas til havs på vegne af olieselskaberne, på børsen som et selvstændigt selskab, er koncernen også så godt som i mål med den ene del af strategien, som blev lanceret i 2016.



På lørdag er det præcis to år siden, at Mærsk løftede sløret for en ny strategi, der skulle være med til at transformere det lyseblå konglomerat til en integreret transport- og logistikkoncern.



Et af de vigtige punkter i den nye plan var derfor også at skille sig af med de olie- og gasrelaterede divisioner, der indtil da blev placeret i en samlet energiforretning. Og den del af planen er forløbet, stort set som man kunne have forventet.



Sådan lyder det fra en række analytikere, som Ritzau Finans har talt med i anledning af toårsdagen for Mærsks nye strategiske retning.



"Den store konglomeratsoprydning er man meget tæt på at være i mål med," siger Morten Imsgard, der er aktieanalytiker hos Sydbank, hvor han følger blandt andet Mærsk tæt.



Udskød deadlinen undervejs



Den 22. september gav ledelsen sig selv en tidshorisont på to år til at finde løsninger for de fire energidivisioner, og siden er Maersk Oil blevet solgt til Total, Maersk Tankers er afhændet til Mærsks holdingselskab, A.P. Møller Holding, mens det i august blev offentliggjort, at Maersk Drilling skal børsnoteres som et selvstændigt selskab næste år.



Undervejs udskød Mærsk deadlinen for oprydningen indtil "udgangen af 2018", og koncernen mangler fortsat af finde en løsning for Maersk Supply Service, der driver forsyningsaktivitet til olieindustrien offshore.



"Det er ikke så langt fra, hvad man kunne håbe på, men måske har det taget en smule længere tid, end man havde regnet med. Det har nok også noget at gøre med, at processerne i den virkelige verden bare tager længere tid, end det man kan lave i et regneark," siger Casper Blom, der er aktieanalytiker hos ABG Sundal Collier, hvor han ligeledes holder godt øje med udviklingen i Mærsk.



Mangler fortsat løsning for supply service



Han fortæller, at det særligt var løsningerne for de to store divisioner i energiforretningen, Maersk Oil og Maersk Drilling, der virkelig betyder noget for Mærsk-aktierne, mens den udestående division, Maersk Supply Service, kun udgør en meget lille del af den samlede forretning.



"Det er en relativt lille bid, og det er ikke så afgørende. Selvfølgelig vil det være godt at få det gjort for at få lavet et "clean cut" og komme videre. Det ligger der jo stadigvæk, og det har brug for en smule ledelsesopmærksomhed en gang imellem, men når det er sagt, så er det måske i virkeligheden bedre, at de venter, end at de holder et brandudsalg," siger Casper Blom.



I forbindelse med Mærsks regnskab for andet kvartal af 2018, der blev offentliggjort i august, oplyste topchef Søren Skou, at ledelsen fortsat forsøger at finde en løsning på den sidste energidivision, men at det på grund af svære markedsforhold er svært at sige mere om, hvornår en afhændelse senest vil ske.



Heller ikke Morten Imsgard forventer, at den udmelding er blevet taget negativt imod af Mærsks investorer.



"Jeg tror, at de fleste investorer godt kan leve med, at Maersk Supply Service kommer til at hænge en lille smule, fordi der er en vis forståelse for, at det er et selskab, det ikke er nemt at komme af med i de nuværende markeder for at servicere offshore-olieboringer," siger han til Ritzau Finans.



