GN Audio kan blive ramt af Trumps seneste toldsabel

Flere af de komponenter, som GN Groups headset-division, GN Audio, benytter i selskabets headsets, er omfattet af den liste af kinesiske varer, der vil blive pålagt den senest offentliggjorte toldsats fra USA. GN Audios headsets bliver produceret i Kina, og mange af komponenterne kommer fra leverandører i Asien, skriver Bloomberg News.Samtidig henter GN Audio op mod halvdelen af sin omsætning i Nordamerika.GN-aktien er tirsdag bundprop i C25-indekset med et fald på 2,2 pct. til 316,20 kr.Mandag kom USA's præsident, Donald Trump, med en ekstratold på 10 pct. på import af kinesiske varer for 200 mia. dollar, og Kina er klar til at svare igen, lyder det./ritzau/FINANS