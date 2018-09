Sydbank om opkøbsrygter: Lav værdisætning på Pandora kan udnyttes af kapitalfonde

En faldende aktiekurs og flere nedjusteringer i løbet af året har skabt en værdisætning af Pandora, der er så attraktiv, at det kan give god mening at tygge på en overtagelse af smykkeselskabet.Det vurderer Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker hos Sydbank, efter Pandora-aktien tirsdag har fået vinger oven på rygter i den italienske avis Il Sole 24 Ore, som skriver, at flere kapitalfonde angiveligt skulle være interesserede i at købe Pandora. "Som udgangspunkt er det et udtryk for, at man kan ændre noget, og det kunne være den underliggende vækst. Jeg forestiller mig, at man kigger på det i Pandora, og så ser man et stærkt et brand. Så hvis man kan ændre den underliggende vækst til det bedre, ser værdiansættelsen også attraktiv ud, siger Søren Løntoft Hansen til Ritzau Finans.Analytikeren vurderer, at Pandora har haft nogle udfordringer i forhold til at vokse underliggende. Der har været problemer med salget af charms, som påvirker den underliggende vækst, og væksten har derfor kun været drevet af overtagelse af butikker og butiksåbninger, mener han.Ifølge den italienske avis er det angiveligt kapitalfonde som KKR, Bain og Carlyle, som skulle have "studeret" smykkevirksomheden.Ifølge Søren Løntoft Hansen er der flere faktorer at skrue på for en eventuel køber, så man kan udnytte Pandoras attraktive brand."Der har været mangel på innovation, og man har ikke sendt nye koncepter på gaden siden 2014, på nær dem i 2018. Jeg tror, at nogle potentielle købere kan se, at det er et unikt selskab, hvor der er eget design samt egen produktion og distribution, som giver en lønsomhed for et selskab, der er sektoren klart overlegen.""Jeg tror, det er attraktivt for nogle kapitalfonde at beholde den her attraktive lønsomhed, mens man kan ændre på nogle af de udfordringer, selskabet har haft," siger Søren Løntoft Hansen.Pandora-aktien strøg til tops efter rygterne i den italienske avis. Aktien handles tirsdag eftermiddag 7,1 pct. højere i 404 kr./ritzau/FINANS