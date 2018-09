DR's spareplan rammer især sport og underholdning

En omfattende spareplan i DR vil for lyttere og seere især betyde mindre sport og underholdning.



Det siger DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, under en præsentation af spareplanen, som er en konsekvens af det seneste medieforlig, og som skal skære op mod 400 stillinger i DR.



- Når man skal spare så mange penge, som vi skal, så rammer det selvfølgelig bredt. Men vi har valgt at prioritere frem for at køre en grønthøster igennem hele DR.



- Vi har valgt at friholde nogle områder: Kor og orkestre, tv-drama, indhold til små børn og dokumentarområdet.



- Det er helt særlige styrkepositioner, hvor vi kan noget helt særligt i DR, siger generaldirektør Maria Rørbye Rønn om spareplaner i DR.



Til gengæld vil besparelserne ramme især sport, underholdning og livsstil samt udenlandsk fiktion.



Besparelserne på sporten kommer til at betyde, at DR må fravælge dækning af visse store sportsbegivenheder, som for eksempel cykelløbet Tour de France og Champions League-håndbold.



Mens hele planen udspringer af den politisk bestemte spareøvelse i DR, så har det været vigtigt i udmøntningen af spareplanen, at der samtidig er fokus på udvikling, lyder det fra generaldirektøren.



- Det er en udviklingsplan, fordi vi imødegår den medieudvikling, vi står i, og fordi vi har ambitioner med den her plan om at lægge et nyt spor for DR i fremtiden, siger hun.



Planen skal ruste DR til en fremtid, hvor seerne hastigt flytter sig fra de traditionelle tv-kanaler og i stedet ser udsendelser på nettet.



Samtidig er fokus på kvalitet frem for volumen. Spareplanen betyder konkret, at DR går fra seks til tre tv-kanaler, mens antallet af radiokanaler går fra otte til fem. Samtidig lukkes flere udsendelser.



Ifølge DR's generaldirektør betyder spareplanen, at de korte nyhedsudsendelser klokken 17.50 og klokken 19.55 lukker. Det samme gør DR 2 Dagen og mindst en underholdningsserie om året.



- Alle vores programmer er elsket af nogen. Derfor vil alle opleve, at de mister noget, siger Maria Rørbye Rønn.



Mens DR i dag når ud til 94 procent af befolkningen i løbet af en uge, så kan det se anderledes ud i fremtiden efter spareplanen, erkender Maria Rørbye Rønn.



- Det vil være umuligt for os at opretholde det tal, fordi der vil være markant færre tilbud, siger hun.



