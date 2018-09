Pandora-aktie brager i vejret efter opkøbsrygter

Pandora-aktien banker i vejret og stiger over 8 pct. til kurs 409 tirsdag formiddag.Stigningen kan skyldes rygter om en række kapitalfonde, der kan være interesserede i at købe det danske smykkeselskab.KKR og Bain Capital nævnes som kapitalfonde, der kan se på et potentielt opkøb af Pandora, skriver Bloomberg med henvisning til det italienske erhvervsmedie Il Sole 24 Ore Ifølge den italienske avis er Pandora et "perfekt mål" for kapitalfonde, skriver Bloomberg.Hos Pandora har pressechef Johan Melchior ingen kommentarer.