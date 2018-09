Aktiedarling spår ny høj vækst på toplinjen - aktien stiger

Mio. kr. FY 2017/2018 FY 2016/17 Omsætning 112,7 90,3 EBITDA 30,1 15,8 Periodens Resultat 18,2 7,5

Mio. kr. Ved FY 2017/18 Omsætning 127-133 EBITDA 29-33

Opdateret 9.13 Chemometecs aktie er i år steget 189 pct. til kurs 76 på ryggen af tre opjusteringer, og tirsdag morgen byder selskabet på yderligere optimisme i sit spritnye regnskab.Stigende salg især til de amerikanske kunder gav i 2017/18 for første gang Chemometec, der udvikler, producerer og sælger analyseudstyr til celletælling og celleanalyse, en trecifret omsætning. Den endte på 112,7 mio. kr., hvilket er 25 pct. mere end året før.Samtidig voksede driftsresultatet (EBITDA) med 90 pct. til 30,1 mio. kr., mens den primære drift (EBIT) steg til 24,3 mio. kr. mod 10,4 mio. kr. i 2016/17.Regnskabet sender aktien op med omkring 5 pct.Væksten er især drevet af mere salg på det amerikanske marked inden for cellebaseret immunterapi, som er et område, som Chemometec selv kalder for "vigtigt strategisk". Og det er både små og store kunder inden for lægemiddeludvikling, der har været med til at få omsætningen i vejret."Lægemidlerne er typisk rettet mod kræftsygdomme - især i blod - og hele området er i kraftig udvikling, eftersom lægemidlerne ser ud til at blive endog meget potente," skriver selskabet i regnskabet.Det er særligt "gamle" produkter, og især NC-200, der har drevet væksten i det netop overståede regnskabsår. Og derfor er Chemometec ved at gøre to nye produkter, Xcyto 10 og Xcyto 5, klar til en bredere markedsføring. Der skal dog påregnes en vis indtrængningstid på markedet, anfører selskabet."På lidt længere sigt er ledelsen meget optimistisk omkring de nye produkter og deres potentiale i forhold til at sætte en ny dagsorden for, hvordan celler kan analyseres i fremtiden. Der blev ikke solgt Xcyto 5 og Xcyto 10 produkter i 2017/18, men det første instrument blev solgt i begyndelsen af det nye regnskabsår," skriver Chemometec.Selskabet venter fortsat fremdrift i omsætningen i 2018/19, hvor det ventes at salget vil lande mellem 127 og 133 mio. kr. Driftsresultatet ventes derimod at ligge forholdsvis fladt i niveauet 29 til 33 mio. kr.Det svarer til en omsætningsvækst på 13 til 18 pct., mens driftsresultatet til gengæld kan falde med knap 4 pct. eller stige godt 10 pct.Tabel for Chemometecs regnskab årsregnskabet for 2017/18:Chemometecs forventninger til 2018/19/ritzau/FINANS