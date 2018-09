Den amerikanske sygekasse Cigna har fået grønt lys af konkurrencemyndighederne til at overtage indkøbsforeningen Express Scripts i en giganthandel til 52 mia. dollar, (eksklusive gæld, red.) skriver CNBC.



Konkurrencemyndighederne begrunder beslutningen med, at der fortsat vil være to store og adskillige mindre indkøbsforeninger ud over Express Scripts, der lever af at forhandle lægemiddelpriser og rådgive sygekasser om, hvilke lægemidler, der bør være tilskudsberettigede.



Ifølge konkurrencemyndighederne vil det desuden blive svært for Cigna at øge omkostningerne til rådgivning af andre private sygekasser på grund af konkurrence fra andre store spillere.



Det gælder eksempelvis UnitedHealth Group, der både er sygekasse og indkøbsforening samt sygekassen Anthem, der er i færd med at opbygge sin egen indkøbsforening.



Cigna og Express Scripts venter at gennemføre fusionen inden årets udgang. Endnu mangler dog en række godkendelser fra nogle statstlige myndigheder.



/ritzau/FINANS