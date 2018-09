Coca-Cola overvejer cannabis i jagten på ny topsællert

En Coca-Cola med ekstra sjovt brus?Den amerikanske læskedriksgigant overvejer at kaste sig ind i den hurtigt voksende cannabis-industri i jagten på en nu topsællert, der kan kompensere for et faldende sodavandsmarked.Det skriver Bloomberg.Det er dog ikke helt så vildt, som det lyder, for Coca-Cola er især interesseret i stoffet cannabidiol, CBD, som man ikke bliver decideret høj af. Stoffet skulle derimod være godt mod betændelse, smerter og kramper."Vi følger tæt udviklingen og væksten i det ikke-psykoaktive CBD som en ingrediens i funktionelle wellness-drinks over hele verden. Området udvikler sig hurtigt. Ingen beslutninger er truffet på nuværende tidspunkt, siger Kent Landers, talsmand for Coca-Cola, til Bloomberg.

Derfor er Coca-Cola begyndt at snakke tæt med den canadiske cannabis-producent Aurora Cannabis Inc.Coca-Cola er ikke det første bryggeri til at flirte med cannabis.Corona-ejeren Constellation Brands og Molson Coors Brewing er allerede igang, og giganten Diageo taler med mindst tre cannabis-producenter, skriver Bloomberg.At Coca-Cola leder efter nye indtægtskilder end de ikoniske bobler blev tydeligt for en lille måned siden, da giganten overtog den britiske kaffekæde Costa for 5,1 mia dollar.