Vækstambitioner og lønsomhed i fokus på Coloplast-kapitalmarkedsdag

Der er ikke lagt op til nye målsætninger og strategiændringer, når Coloplast tirsdag morgen sætter gang i sin kapitalmarkedsdag, og det bliver sandsynligvis nyt om vækstambitionerne og udviklingen i lønsomheden, der løber med opmærksomheden.



Sådan lyder vurderingen fra Søren Løntoft Hansen, der er aktieanalytiker hos Sydbank, hvor han følger blandt andet Coloplast tæt.



"Vi skal nok en tur rundt i maskinrummet, og vi skal også gerne have en fornemmelse af, om Coloplast er i stand til at nå den øvre ende af de langsigtede forventninger. Jeg vil også se efter nyt om, hvordan det ser ud med lønsomheden, og om selskabet er i stand til at forbedre den," siger han til Ritzau Finans.



Prisen for at opnå en højere vækst



Da den danske medicokoncern præsenterede årsregnskab i november sidste år, annoncerede den samtidig nye strategiske tiltag og opdaterede de langsigtede målsætninger, og det er netop resultaterne af de nye tiltag, der formentligt vil være et af kapitalmarkedsdagens vigtigste omdrejningspunkter.



Det betyder, at Coloplast frem mod 2020 vil fordoble sine investeringer i at øge forretningen til 2 pct. af omsætningen, og der er allerede blevet brugt penge på at øge salgsstyrken, mere forskning og udvikling samt mindre opkøb.



Den økonomiske satsning skal sikre, at Coloplasts årlige organiske vækst lander i toppen af intervallet 7-9 pct., som selskabets langsigtede målsætning nu lyder på.



I forbindelse med det nye vækstmål droppede koncernen også målet om at øge driftsmarginen med 0,5-1,0 pct.point om året og venter nu langsigtet at kunne levere en EBIT-margin på mere end 30 pct.



"Jeg forventer, at vi vil blive lidt klogere på, om de her vækstinitiativer og investeringer i ny vækst er den pris, man betaler for at kunne opnå den højere vækst. Om det sker med en stabil margin på 30 pct. til følge, eller om vi vil se, at effektiviseringerne virker og er med til at øge lønsomheden," siger Søren Løntoft Hansen.



"Coloplast har i indeværende regnskabsår realiseret en vækst, som er tegn på, at initiativerne bærer frugt. Efter min vurdering er det usagte i den forbindelse, om den omkostning, der er ved at nå vækstmålene, giver udslag i en konstant margin, eller om vi vil se en stigende EBIT-margin de kommende år," fortsætter han.



Sårplejeforretning og opkøb i fokus



Sidste år inviterede Coloplast analytikere, investorer og journalister til en præsentation i London, og her kom det frem, at det kunne tage et år eller to mere end først planlagt at nå målet om at fordoble selskabets sårplejeforretning.



Coloplast lancerede første gang målet om fordoblingen af forretningen i juni 2016, og dengang annoncerede det danske medicoselskab, at det ville løfte markedsandelen fra 7-8 pct. til 10-15 pct. frem mod 2020/2021.



Det er derfor også et af de områder, der vil blive holdt skarpt øje med på kapitalmarkedsdagen i år, ligesom nyheder om Coloplasts satsning på nye produkter med dertilhørende kliniske data vil være i fokus.



Sidste år fortalte medicokoncernens ledelse nemlig også, at selskabet satsede på at sikre højere priser inden for den kroniske forretning, som dækker over både Stomi og Kontinens, ved at tilbyde produkter med klinisk dokumentation.



Siden sidste år har Coloplast desuden købt den franske distributør SAS Lilial, og dermed gik koncernen ind på det franske home care-marked, hvor sygeplejersker besøger patienterne privat og dermed er i direkte kontakt med brugerne.



I Tyskland har koncernen desuden købt det lille home care-selskab Incocare Gunhild Vieler, mens koncernen i 2016 fik den amerikanske distributør Comfort Medical ind i folden.



