Olieselskaber anklaget i sag om korruption

Olieselskaberne Shell og Eni står foran en stor sag om korruption i forbindelse med købet af et nigeriansk oliefelt.



Det skriver The Independent.



Sagen drejer sig om de 1,3 mia. dollar, som selskaberne har brugt til at købe feltet. 1,1 mia. dollar af købssummen er ifølge anklagen gået til den tidligere nigerianske olieminister Dan Etete, der efterfølgende har uddelt beløbet til andre personer.



Der er i sagens nyeste udvikling fundet en kuffert i en lejlighed i Genève. Lejligheden tilhører den tidligere Credit Suisse-ansatte Olivier Couriol, der før har været nævnt i forbindelse med sager om international korruption, mens kufferten tilhørte Emeka Obi, der er blandt de personer, der har modtaget penge fra den tidligere olieminister. I kufferten lå blandt andet en harddisk med 41.000 dokumenter, der kan spille en afgørende rolle i sagen.



"Nogle af de mest højtstående ledelsesmedlemmer fra to af de største selskaber i verden kan risikere fængselsdomme for en handel, der er blevet gennemført under deres opsyn," siger Barnaby Pace, der er antikorruptionsaktivist i Global Witness, til The Independent.



Shell og Eni kan ifølge avisen blive tvunget til at betale kæmpemæssige bødebeløb i sagen.



/ritzau/FINANS