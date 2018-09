Amazon efterforsker mistanke om salg af intern data

Amazon undersøger mistanke om datalækage og bestikkelse af sine medarbejdere i kampen mod falske anmeldelser og andre svindelnumre.



Det skriver avisen Wall Street Journal.



Ansatte i Amazon tilbyder - gennem brug af mellemmænd - intern data og andre fortrolige oplysninger, der kan give sælgere på Amazons hjemmeside en fordel, fortæller flere kilder til Wall Street Journal.



Den praksis, der strider imod Amazons retningslinjer, foregår især i Kina, fortæller kilderne og peger på antallet af kinesiske sælgere, der er steget voldsomt. Dertil får kinesiske ansatte i Amazon relativt lidt i løn, hvilket kan friste til salg af intern data, skriver avisen.



Mod betalinger fra 80 dollar og op til mere end 2000 dollar tilbyder ansatte intern data bestående af salgstal, e-mail-adresser på anmeldere, mulighed for at slette dårlige anmeldelser og aktivering af udelukkede brugere på Amazons side, fortæller kilderne.



Amazon bekræfter, at de efterforsker sagen. En talskvinde fra selskabet fortæller, at enhver ansat, der bryder selskabets retningslinjer står - foruden en fyring - foran retsforfølgelse. Det samme gælder for sælgere, der har gjort brug af ydelserne, fortæller talskvinden.



/ritzau/FINANS