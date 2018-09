Mærsk klar med ny model for brændstoftillæg til kunder fra 2020

Opdateret kl. 10.51 - Mærsks fragtforretning lancerer en ny model for brændstoftillægget, som kunder skal betale oven i den almindelige fragtrate for containere.



Det oplyser Mærsk i en pressemeddelelse.



Rederiets udgifter til brændstof ventes at stige kraftigt på grund af nye regler, der skal nedbringe udledningen af skadelige stoffer fra skibsbrændstof. For Mærsk Line kan det blive til en ekstraregning på mere end 2 mia. dollar (12,8 mia. kr.) om året. Nogle af de udgifter vil rederiet forsøge at sende videre til kunderne.



Brændstofreglerne, kendt som IMO 2020, træder i kraft 1. januar 2020 og betyder, at brændstof højst må indeholde 0,5 pct. svovl mod i dag 3,5 pct.



Det nye brændstoftillæg fra Mærsk, Bunker Adjustment Factor (BAF), kommer dog i spil et år før den dato.



Tillægget er baseret på den gældende markedspris for skibsbrændstof - målt i dollar per ton - som så ganges med en "justeringsfaktor" for at nå Maersk Lines BAF.



Justeringen vil være specifik for enkelte handelsruter - for eksempel fra Fjernøsten til Nordeuropa - ud fra det gennemsnitlige brændstofforbrug på den specifikke rute. BAF-tillægget, målt i dollar per fyrrefodscontainer, kan dermed blive både højere og lavere end brændstofprisen, målt i dollar per ton.



Med ændringen udfases den tidligere model, Standard Bunker Adjustment Factor (SBF), men Maersk Line holder dog fast i et andet tillæg, Low Sulphur Surcharge (LSS), som gælder områder, hvor der kun må sejles med 0,1 pct. svovl - for eksempel i Nordsøen og Østersøen.



/ritzau/FINANS