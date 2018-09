MT Højgaard i voldsom nedjustering efter dom i voldgiftssag

Relateret indhold Aktieordbog

Opdateret kl. 09.42 - En dom i en voldgiftssag fører nu til, at MTH Group, der er ejet af de børsnoterede selskaber Monberg & Thorsen og Højgaard Holding, skruer markant ned for forventningerne til driftsresultatet for 2018.



Det meddeler MT Højgaard, også kendt som MTH Group, i en fondsbørsmeddelelse.



Før lød forventningen på et resultat af primærdrift (ebit) på mellem 0-50 mio. kr.



"Dette er nu ændret til et resultat af primær drift (ebit) i niveauet -400 mio. DKK. Omsætningen ventes uændret i forhold til tidligere," lyder det i meddelelsen.



Omsætningen forventes fortsat at lande på ca. 6,8 mia. kr.



Nyheden får Monberg & Thorsen-aktien til at dykke med over 7 pct., mens Højgaard Holding B-aktien daler med over 12 pct.



Årsagen til nedjusteringen er en dom i en voldgiftssag, der er gået imod MT Højgaard, der også er kendt som MTH Group.



Fredag blev der afsagt en kendelse, som pålægger MTH Groups datterselskab Enemærke & Petersen atbetale 2,8 mio. kr. før moms og sagsomkostninger for at bruge såkaldte MgO-vindplader på en rækkehusbebyggelse.



I foråret 2013 blev materialevalget foretaget, arbejdet blev påbegyndt i august samme år og i april 2014 blev det afsluttet.



"Kendelsen, der er endelig, skærper efter koncernens opfattelse retspraksis på området, da ansvaret for brug af MgO-plader for første gang placeres hos entreprenøren frem for rådgiveren i de tilfælde, hvor rådgiveren har godkendt entreprenørens forslag og dermed anvendelsen, men hvor entreprenøren ikke har givet rådgiveren eller bygherren specifikke oplysninger om, at MgO-plader var et nyt og uprøvet produkt," skriver MTH Group i meddelelsen om nedjusteringen.



Når selskabet forventer et negativt driftsresultat på 400 mio. kr., skyldes det, at MTH Group hensætter til eventuelle forpligtelser i andre boligbyggerier og renoveringer, hvor pladerne også er blevet brugt.

Bestyrelsesformand Søren Jensen kalder voldgiftskendelsen "overraskende" og udtaler, at den ændrer den tidligere praksis markant.



"Jeg vil gerne understrege, at den regnskabsmæssige hensættelse er baseret på en skønsmæssig vurdering, og at den også omfatter en række sager, hvor der fortsat er tvivl om ansvarsgrundlaget. Det er således stadig sådan, at vi vil se på hver sag enkeltvis, fordi præmisserne er forskellige fra sag til sag. Hensættelsen betyder, at vi må nedjustere forventningerne til året, og vi glæder os over tilsagnet fra Knud Højgaards Fond, som sikrer vores kapitalgrundlag og likviditet," udtaler Søren Jensen i meddelelsen.



Knud Højgaars Fond har givet tilsagn om at tilføre ansvarlig lånekapital på op til 400 mio. kr. Det kommer oven i et tidligere tilsagn om op til 250 mio. kr.



Det er anden gang siden midten af august, at MT Højgaard nedjusterer forventningerne. Her skruede entreprenørkæmpen forventningerne til driftsresultatet ned fra 140-180 mio. kr. til 0-50 mio. kr. Det kostede adm. direktør Torben Biilmann jobbet.