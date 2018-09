Teva får godkendt nyt migrænemiddel i USA

Relateret indhold Artikler

Teva, der har danske Kåre Schultz som topchef, har sent fredag fået en vigtig godkendelse i hus i USA. Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, har givet Teva markedsføringstilladelse til migrænemidlet Ajovy, der ifølge Bloomberg spås et salg på omkring 500 mio. dollar i 2022.



Godkendelsen kan hjælpe det israelske medicinalselskab med at erstatte salg fra sklerosemidlet Copaxone, der er gået af patent.



Aktien i Teva steg søndag med 8,8 pct. på børsen i Tel Aviv.



/ritzau/FINANS