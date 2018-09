Hellerup Finans Holding erklæret konkurs

Skifteretten i København har fredag 14. september erklæret Hellerup Finans Holding konkurs.



Det skriver Berlingske Business.



Ifølge mediet var Torben Jensen, der i ti år har stået bag Hellerup Finans-selskaberne med skiftende titler som adm. direktør og formand, mødt op uden advokat.



På retsmødet blev konkursdekretet stemt igennem af de få fremmødte kreditorer, oplyser Berlingske Business.



Desuden blev der udpeget en kurator, der skal udrede trådene i konkursboet efter Hellerup Finans Holding i samarbejde med advokat Lars Skanvig fra Plesner, der er kurator for de øvrige konkursramte selskaber i koncernen.



Selvom Torben Jensen fortæller avisen, at han er "fuldstændig færdig", er han stærkt utilfreds med valget af Charlotte Castenschiold som kurator, hvorfor han har valgt at kære det til landsretten.



"Advokat Charlotte Castenschiold spiller en dobbeltrolle, fordi hun på en gang repræsenterer Foreningen Hellerup Finans (stiftet af investorer i Hellerup Finans, red.) og samtidig tager hånd om konkursboet," lyder Torben Jensens argumentation ifølge Berlingske Business.