SpaceX sælger første turisttur om Månen

Rumfartsvirksomheden SpaceX har præsenteret en ny plan for rumturisme.



Den første rumturist har booket en tur rundt om Månen med SpaceX, der tilhører den amerikanske iværksætter Elon Musk. Det bliver i raketten Big Falcon Rocket, BFR.



"SpaceX har skrevet kontrakt med verdens første private passager, som skal flyve rundt om Månen om bord på vores BFR," skriver SpaceX på Twitter.



"Dette er et vigtigt skridt mod at give adgang til almindelige mennesker, som drømmer om at rejse ud i rummet."



Allerede i februar sidste år meddelte milliardæren Elon Musk, at han ville flyve turister rundt om Månen i 2018. Dengang lød meldingen, at der var tale om to turister.



