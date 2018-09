General Motors tilbagekalder en million biler grundet defekt

Den amerikanske bilproducent General Motors har set sig nødsaget til at tilbagekalde en million biler grundet en defekt ved styretøjet, der kan sættes i forbindelse med 30 ulykker og to personskader.



Det skriver Wall Street Journal.



Problemet med bilerne, der alle er i klasserne pickup og SUV, er, at den softwarekontrollerede servostyring i flere tilfælde kortvarigt har slået fra for derefter hurtigt at vende tilbage. Det giver chaufføren vanskeligheder med at styre og har altså indtil nu forårsaget en stribe ulykker.



Særligt ved lave hastigheder er udfaldet et problem, lyder det fra General Motors selv, skriver Wall Street Journal.



Selskabet har ikke oplyst, hvad den forventede omkostning ved tilbagekaldelsen er, men ifølge Wall Street Journal er software-reaparationer typisk billigere end mekaniske.



