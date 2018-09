Eksklusivt for kunder

Opdateret kl 12.46 - Investorerne sender torsdag Ambu-aktien ned med over 7 pct. til kurs 187. Aktien har torsdag været nede med over 9 pct. i en periode.



Årsagen til kursdykket kan dels skyldes, at den japanske markedsleder Olympus ikke...