Gyldendal henter ny kommerciel direktør fra Københavns lufthavn

I bestræbelser på at vende underskud til overskud ændrer forlaget Gyldendal sin organisation og henter en ny kommerciel direktør.



Det oplyser Gyldendal i en pressemeddelelse.



Karen Bender, som er tidligere e-commerce - og marketingdirektør i Københavns Lufthavn, er blevet ansat som ny kommerciel direktør.



Samtidig skal en ny struktur dele forlaget op i en "redaktionel søjle" og en "markedsvendt søjle".



- Med den nye organisation styrker og forenkler vi på en og samme gang forlagets virke, siger Gyldendals administrerende direktør, Morten Hesseldahl, i meddelelsen.



- Vi skal være meget klogere på, hvor og hvordan vi møder vores læsere og samtidig forbedre vores digitale markedsføringsindsats. Det er jeg sikker på, at Karen er den helt rette til at hjælpe os med, siger han.



Det var ventet, at Gyldendal torsdag ville komme med en plan for, hvordan forlaget skal komme på ret økonomisk kurs igen.



I midten af august kostede et svigtende bogsalg Gyldendal dyrt, da forlaget havde et underskud på 45 millioner kroner i første halvår.



Simon Pasternak får som ny forlagschef ansvaret for den danske skønlitteratur, efter at Johannes Riis er fratrådt sin stilling som litterær direktør.



Karen Bender tiltræder 15. oktober 2018.



/ritzau/