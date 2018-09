Medie: Dansk vækstkomet planlægger børsnotering i Frankfurt

Den københavnske virksomhed Abacus Medicine, der parallelimporterer medicin, har i løbet af de sidste år vokset sig så stor, at det er blevet tid til en børsnotering. Selskabet har angiveligt lagt sine danske børsplaner på hylden og kigger i stedet efter den store Frankfurt-børs i Tyskland.Det skriver Berlingske Business.Selv om Abacus Medicine længe overvejede at blive noteret i København, er planen nu at gå på børsen i et af selskabets vigtigste markeder -Tyskland - hvor det forventer at kunne finde flere investorer.Topchef Flemming Wagner fortalte i sommer til Børsen, at der var dialog med potentielle investorer. Dengang ville han ikke oplyse noget konkret, men han åbnede for muligheden for at gå på forskellige aktiebørser både i Norden og syd for grænsen. En af de ting, der taler for en børsnotering, er den løbende værdiansættelse af selskabet frem for en momentan værdiansættelse ved salg til en investor."Hvis vi er på børsen, så får vi hele tiden, råt for usødet, en officiel værdiansættelse," sagde Flemming Wagner i den forbindelse.Over for Børsen giver Flemming Wagner fortsat udtryk for, at den endelige beslutning ikke er truffet.Abacus Medicine bygger sin forretningsmodel på køb og videresalg af receptpligtig medicin. Selskabet tjener på at udnytte forskelle i valutakurser og prissætning i europæiske lande, og det har vist sig at være succesfuldt.For at komme ind på nye markeder for ikkeregistrerede lægemidler og lægemidler til kliniske forsøg vil medicinvirksomheden nu rejse ny kapital.Abacus Medicine har på fem år genereret et overskud på over 45 mio. kr., og selskabet kan blive børsnoteret for over 2 mia. kr.