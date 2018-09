Arla indgår forlig med finsk konkurrent i 400 mio kroners erstatningssag

Relateret indhold Artikler

Arla krævede for fire år siden over 400 mio. kr. i erstatning fra sin store finske konkurrent Valio. Sagen er nu slut. Der er indgået et forlig, oplyser Arla.



Hverken Arla eller Valio har flere kommentarer, oplyses det.



Erstatningskravet blev fremsat, efter at Valio i Finland var blevet dømt en kæmpebod på over en halv mia. kr. for at misbruge sin dominerende stilling på sit hjemmemarked. Arla er med en markedsandel på omkring en fjerdedel næststørste spiller på det finske marked.



"Vi er glade for den aftale, der er lavet, og nu vil vi lægge sagen bag os," siger direktør i Arla Oy Kai Gyllström i en meddelelsen fra mejerikoncernen



"Det handler først og fremmest om salg af friske mælkeprodukter tilbage i 2010-12, og vi fremsætter vores krav om kompensation nu for at undgå en forældelse," oplyste Arlas finske direktør til Børsen den gang.