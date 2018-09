Novozymes: Enzym til kyllinger kan nedsætte forbruget af foder

Relateret indhold Artikler

Et nyopdaget enzym skal sætte foderforbruget ned hos kyllinger. Det er Novozymes, der har "fundet" enzymet i svampe i en japansk grisestald. Enzymet går ind og renser kyllingens tarme for døde celler, og derfor kan fodermængden sættes ned.



Susanne Palsten Buchard, der er vicepræsident for Animal Health & Nutrition i Novozymes, siger, at enzymet kan være med til at gøre produktionen af kyllinger mere bæredygtigt.



"Enzymet renser tarmen for døde cellerester, og dermed kan foderet lettere optages. For at landmanden skal gå over til foder med enzymet, skal der være noget at komme efter, før han kommer til lommerne. Med det nye enzym kan man skære på foderet med 3 pct., og da 70 pct. af en kyllingeproducents omkostninger til en kylling går til foder, er det noget, der kan mærkes," siger Susanne Palsten Buchard til Ritzau Finans.



Ifølge Novozymes er enzymet det eneste af sin slags og er i en helt ny enzymklasse, der ikke findes i dag. Og sammen med hollandske DSM regner Novozymes, at salget ud til kunderne i sidste ende kan komme op på en halv mia. kr. i løbet af 5-10 år.



"Vi tror på, at der er et rigtigt stort potentiale her, når man rammer man et behov i en landbrugssektor, der er under pres," siger Susanne Palsten Buchard.



Ud over kyllinger kigger man nu også mod andre dyr, hvor enzymet kan bruges til at spare på foderet og få samme udbytte i sidste ende.



"Det næste, vi kommer til at kigge mod, er nok svin. Men der er jo mange godkendelser, et enzym skal gennem, inden det kan bruges," siger direktøren.



Foderet med det nye enzym lanceres i denne uge i USA og i Latinamerika. Derefter forventer Susanne Palsten Buchard, at godkendelserne kommer løbende.



- Men det regulatoriske tager nogle år, siger hun.



/ritzau/FINANS