Direktør afviser at Thrane & Thrane er sat til salg

"Overhovedet ikke på tale".



Sådan lyder svaret fra Janus Pagh adm. direktør i det selskab, de fleste kender under navnet Thrane og Thrane, men som i dag bærer hedder Cabham Satcom, på et spørgsmål om, hvorvidt det kriseramte selskab er undervejs med at blive solgt.



Virksomheden har ellers i flere år været tabsgivende og står pt. midt i en fyringsrunde.



"Et salg af Cobham Satcom er overhovedet ikke på tale. Vi er i gang med at få bundlinjen i en bedre position via omkostningsoptimering," lyder det fra Janus Pagh, der er kommet til virksomheden inden for de seneste månder, efter den tidligere adm. direktør Casper Jensen er fratrådt.



Det tidligere Thrane & Thrane, har i de seneste seks år været ejet af britiske Cobham, der ikke har haft det store held med den danske teknologivirksomhed.



Men det vil direktionen nu gøre noget ved i en sparerunde, hvor 30 danske job er i spil ud af en total på 50 fyringer i hele koncernen, hvor der er 750 ansatte.



Janus Pagh afviser tidligere medarbejderes påstande om, at der er et større kompetencedræn i virksomheden, og at den får svært ved at følge med udviklingen som leverandør af produkter med meget højt teknologiindhold.



"Vi udvikler inden for satellitkommunikation i områder, hvor vi har godt fat," siger han og betoner dog, at fremtidens succes hænger sammen med, hvordan markederne vil tage imod de nye produkter.



Han vil ikke sætte tal på forventningerne til nøgletallene for 2018 under henvisning til, at Cobham er børsnoteret.



Er Lars Thrane køber?



Cobham Satcom - Thrane & Thrane - er oprindeligt grundlagt af Lars Thrane og hans tvillingebror Per Thrane. Lars Thrane er i de seneste år blevet omtalt som mulig køber af sit livsværk.



Han blev tvunget til at sælge i 2012, da der kom et bud fra Cobham i en situation, hvor han kun var mindretalsaktionær med en aktieandel på 25 pct.



"Jeg er ikke en mulig køber. Det er ikke aktuelt," fastslår han.



Han er i gang med at opbygge en ny familievirksomhed, der hedder Lars Thrane A/S. Den beskæftiger sig med navigationsudstyr til den maritime sektor.



Han ser ret negativt på de nye ejere af den virksomhed, som han i sin tid stiftede.



"Hvis man vil have vækst i en virksomhed med en højteknologisk vision, så er det vigtigt at man sikrer sig, at kompetencerne er til stede. Det gør man ikke ved at have et hav af regnedrenge med regneark rendende," siger han.



Han har grundlæggende mest fidus til ejerledede virksomheder, hvor enkeltpersoner er de drivende kræfter. Han henviser i den forbindelse til Apple som et godt eksempel.



"De ejerledede virksomheder har bedre chance for succes. I andre virksomheder skal virksomhedens ve og vel gå op i en højere enhed med direktørens eget karrieretrip," siger han.



Generelt er innovation, virkelyst og fremdrift nøgleordene i den verden som han kender.



"Uden dem vil en højteknologisk virksomhed dø," pointerer han.