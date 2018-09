Damco står angiveligt til at blive lagt ind under Maersk Line i Mærsk-organisationsændring

Mærsk står i næste uge til at offentliggøre en ændring i organisationen, og det skal angiveligt være logistikselskabet Damco, som står til at blive lagt ind under Maersk Line.



Det skriver Shippingwatch med henvisning til kilder med kendskab til sagen onsdag formiddag.



Damco har ifølge kilderne fyldt i overskrifterne, når det handlede om at justere Mærsk-gruppen for at skabe et mere sammenhængende og stærkere Mærsk. Damco har også en anden opbygning en Maersk Line, som virker ulogisk for rederiet internt, skriver branchemediet.



Mærsk har tidligere sendt topchefer som Hanne B. Sørensen ned til Damcos hovedsæde i Haag for at rydde op i økonomien, da selskabet længe har været en økonomisk hæmsko for Mærsk, skriver Shippingwatch.



Ændringen vil desuden udbygge forretningsområdet Ocean, som har været en ny måde for Mærsk at opdele forretningen regnskabsmæssigt på.



Det er efterhånden snart to år siden, at Mærsk kastede boldene op i luften og delte selskabet i to enheder - en for transport- og logistikaktiviteter og en for energiaktiviteter - i en helt ny strategi. Og der er altså angiveligt flere ændringer på vej.



Ifølge Ritzau Finans' oplysninger har ledelsen i selskabet oplyst medarbejderne om, at de vil blive orienteret den 19. september om blandt andet en "organisationsændring".



Mærsk ønskede tirsdag ikke at kommentere denne oplysning over for Ritzau Finans.



Tidligere har også Shippingwatch berettet om, at Mærsks ledelsesgruppe har været samlet på selskabets ledelsescenter - Rolighed - på Skodsborg Strandvej nord for København.



/ritzau/FINANS