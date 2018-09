Spansk Zara-ejer tjener som ventet mens salget skuffer en spids

Relateret indhold Artikler

Den spanske modevirksomhed Inditex, der blandt andet står bag tøjkæden Zara, har tjent akkurat lige så mange penge, som ventet blandt analytikerne for første halvår.



I perioden fra 1. februar til 31. juli tjente Inditex således 1,41 mia. euro efter skat, hvilket var præcis som ventet af analytikerne ifølge estimater indsamlet af Inquiry Financial, skriver nyhedsbureauet Direkt.



Nettooverskuddet var samtidig 3 pct. højere sammenlignet med den tilsvarende periode året før. Bag indtjeningsstigningen lå blandt andet en vækst på toplinjen, hvor omsætningen for første halvår endte på 12,03 mia. euro, hvilket var 3 pct. højere i forhold til samme periode året før.



Den realiserede omsætning var små bidder fra det ventede blandt analytikerne, da de havde sat næsen op efter 12,07 mia. euro - altså 40 mio. euro mere end den endelige omsætning.



For den anden halvdel af det igangværende regnskabsår venter Inditex en like-for-like omsætningsvækst på 4-6 pct. Det bygger på en ifølge selskabet god modtagelse af de foreløbige efterårs- og vinterkollektioner.



/ritzau/FINANS