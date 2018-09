Kinesisk elbilproducent prissat i bunden af noteringsinterval

Den kinesiske elbilproducent Nio Inc bliver prissat i bunden af det målrettede interval i selskabets amerikanske notering. Det skriver Bloomberg News.



Det er investorens bekymringer om udsigterne for hovedkonkurrenten, Tesla, der trækker det kinesiske selskab ned.



Teslas kamp for at opfylde sine produktionsmål og et mislykket forsøg fra topchef Elon Musk på at afnotere selskabet har vejet - ikke kun på Teslas aktier, men det har også ramt kolleger, der søger at udvikle masseproducerede elbiler.



De kinesiske elbilproducenter søger kapital til at udvikle selvkøre- og batteriteknologier i kølvandet af Beijings ønske om hurtigt at udvide Kinas produktion for at bremse køretøjets emissioner, øge energisikkerheden og fremme højteknologiske industrier.



Noteringen af Nio er prissat til 6,26 dollar per aktie, mens intervallet lød på 6,25-8,25 dollar. Noteringen vil rejse 1 mia. dollar.



Handlen med aktierne på New York Stock Exchange starter onsdag.



Børsnoteringen er den tredjestørste amerikanske notering af et kinesisk firma i år.



Startup elbilproducenter som WM Motor Technology og Xpeng Motors har rejst milliarder af dollar fra sværvægtsinvestorer som Alibaba Group, Baidu og Tencent.



Det er Goldman Sachs, JPMorgan og Morgan Stanley, der har ført Nio på NYSE sammen med Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Citigroup, Deutsche Bank og UBS.



/ritzau/FINANS