Når det irske lavprisselskab Ryanair torsdag i næste uge holder kapitalmarkedsdag, vil det være uden deltagelse af journalister.



Det rapporterer flere medier, herunder CNN Money, ifølge svenske Dagens Industri.



Normalt plejer journalister ellers at blive inviteret med til Ryanairs årlige kapitalmarkedsdag. Men det ser altså ikke ud til at blive tilfældet i denne omgang.



Dagens Industri citerer Ryanair for at have sagt, at det "ønsker, at aktionærerne skal kunne diskutere alle forhold frit med selskabets bestyrelse, uden at disse diskussioner forvrænges for PR-formål."



I en historie fra CNN Money påpeges det, at der ikke er regler for, at virksomheder skal invitere mediefolk med til kapitalmarkedsdage. Men i samme historie nævnes det, at det er almindelig kutyme blandt større selskaber.



På det seneste har Ryanair været i vælten på børsen, hvor selskabets aktie er faldet ni handelsdage i streg - senest tirsdag med 0,9 pct. til 13,08 euro.



Den seneste tids børsuro har blandt andet haft baggrund i truslen om strejker hos nogle af selskabets ansatte. Tidligere har Ryanair også været hårdt presset af strejkende personale, som har kæmpet for bedre vilkår på flere fronter.



/ritzau/FINANS