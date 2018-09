Commerzbank og Deutsche Bank, der er to af Tysklands største pengeinstitutter, skal sammen med den tyske regering undersøge mulighederne for en sammenlægning.



Det rapporterer nyhedsbureauerne Bloomberg News og Reuters på baggrund af en historie fra det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel.



Der Spiegel skriver blandt andet, at Tysklands finansminister, Olaf Scholz, godt kunne forestille sig en sammenlægning af de to, og at topcheferne for de to banker begge er åbne for ideen.



Ifølge Der Spiegel skulle Deutsche Banks topchef, Christian Sewing, dog også internt have sagt, at en sammenlægning ikke er på tapetet inden for de kommende 18 måneder.



Ingen af parterne ønsker dog at kommentere historien over for nyhedsmagasinet.



Nyheden har dog sendt aktierne i de to banker op. Commerzbank stiger efterfølgende med 2,9 pct. til 8,65 euro, mens Deutsche Bank er gået fra et minus for dagen til en stigning på 0,7 pct. til 9,64 euro.



/ritzau/FINANS