Thrane & Thrane må fyre 30 mand efter seks problemfyldte år under britisk ejerskab

Thrane & Thrane må sige farvel til 30 ansatte i Lyngby, hvor der er godt 400 ansatte.



Det sker som led i en fyringsrunde, hvor den britiske ejer ialt sender 50 ud af 750 ansatte på gaden.



Fyringsrunden er netop meldt ud internt i en mail som Børsen har set.



Den britiske ejer Copham har været ejer af Thrane & Thrane i seks år. Virksomheden hedder i dag officielt Copham Satcom.



Før var satellitkommunikationsfirmaet ejerledet af familien Thrane, hvor tidligere adm. direktør Lars Thrane stod i spidsen igennem en årrække..



Efter overtagelsen har virksomheden været stærkt underskudsgivende. I perioden 2013-2017 har der kun været to år med beskedne overskud, og i de seneste to år har der været underskud på -93 mio. kr. (2017) og -112 mio. kr. (2018).



I 2017 var omsætningen 1,2 mia. kr. og antallet af ansatte 574.



Balancen er dykket fra 1,4 mia. kr. i 2016 til 1,1 mia. kr. i 2017.



Ifølge Lars Thrane er forklaringen på de ringe resultater, at selskabet kort og godt er dårligt ledet af de britske ejere.



Det har stifteren offentligt tilkendegivet i flere omgange efter salget som han ikke var



Han ønskede ikke at sælge til briterne, fordi han var overbevist om, at de ville køre forretningen i sænk. Ifølge Lars Thrane er det, nøjagtig hvad der er sket. Og han har også et bud på, hvad der er gået galt.



»Du kan ikke tage en højteknologisk virksomhed og lade den blive overtaget af nogle omvandrende Excel-ark og tro, at du kan fortsætte som en højteknologisk virksomhed. Det kan du simpelthen ikke," har han tidligere udtalt til Finans.dk.



Han har også offentligt tilkendegivet, at de britiske ejeres måde at lede på ville føre til fyringer. Det har hidtil ikke været tilfældet, men forudsigelsen har i dag vist sig korrekt.



Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lars Thrane eller Cophams Satcoms adm. direktør Janus Pagh.