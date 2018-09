Britisk Magasin-ejer kæmper mod rygter om butiklukning

Debenham kæmper for at berolige investorer i forbindelse med rygter om butikslukning.



Det skriver The Guardian.



Stormagasinkæden har forsøgt at berolige investorer ved at bekræfte, at selskabet forventer et overskud på 33 mio. pund, efter at kædens aktier dykkede på grund af rygter om masselukning af magasintes butikker.



Stormagasinet udsendte en meddelelse på aktiemarkedet, efter at selskabets aktier var faldet med 10 pct. mandag. Faldet skyldes weekendens nyheder om, at Debenhams overvejer at erklære sig frivillig insolvens, som vil gøre det muligt for stormagasinkæden at lukke sine butikker eller reducere lejen.



"Markedsforholdene forbliver udfordrende og underliggende tendenser er blevet forringet i løbet af sommermånederne," siger Sergio Bucher, der er adm. direktør for Debenhams varehuse, til The Guardian.



Han tilføjede dog, at efter en finansiel omstrukturering og en reducering i omkostningerne er selskabet godt rustet til at klare markedsforholdene og udnytte kommende handelsmuligheder.



Stormagasinet har hyret rådgivere fra KPMG til at hjælpe med selskabets omstrukturering og samtidig hjælpe kæden med at imødegå en handelsnedgang, som allerede har ramt selskabets konkurrent House of Fraser.



/ritzau/FINANS