Mærsk klar med organisationsændring 19. september

Det er efterhånden snart to år siden, at Mærsk kastede boldene op i luften og delte selskabet i to enheder - en for transport- og logistikaktiviteter og en for energiaktiviteter - i en helt ny strategi.



Og flere ændringer venter nu i denne måned. Mærsk-gruppen er nemlig angiveligt på vej med en ændring i organisationen.



Ifølge Ritzau Finans' oplysninger har ledelsen i selskabet oplyst medarbejderne om, at de vil blive orienteret den 19. september om blandt andet en "organisationsændring".



Mærsk ønsker ikke at kommentere denne oplysning over for Ritzau Finans.



Tidligere har også branchemediet Shippingwatch berettet om, at Mærsks ledelsesgruppe har været samlet på selskabets ledelsescenter - Rolighed - på Skodsborg Strandvej nord for København.



Det er ifølge mediet sket med henblik på at arbejde med netop en større omorganisering af selskabet.



Shippingwatch vurderede, at næste skridt meget vel kan hænge sammen med organiseringen af de virksomheder, der har rødder flere årtier tilbage - som Marsk Line, APM Terminals, Svitzer, Damco og containerproducenten MCI.



Mærsk afviste ved den lejlighed at kommentere de specifikke forlydender, men sagde i en udtalelse til Ritzau Finans, at selskabet er i gang med en transformation, som tager tre til fem år at gennemføre - med startpunkt i slutningen af 2016.



Det indebærer en integration af selskabets containershipping-aktiviteter og logistikvirksomheder i ét fokuseret selskab, mens der findes separate løsninger for selskabets energiaktiviteter.



Gav sig selv to år til energi-frasalg



I forbindelse med strategiskiftet for små to år siden - den 22. september 2016 - gav Mærsk-ledelsen sig selv to år til at optimere værdien i energiaktiviteterne med henblik på udskillelse fra selskabet.



Det arbejde er nu næsten i mål, efter at Mærsk har offentliggjort planer om en selvstændig børsnotering af Maersk Drilling. Dermed mangler Mærsk-koncernen umiddelbart kun at finde en løsning for Maersk Supply Service, der er det sidste af fire ben i energidivisionen.



Men der udestår altså ifølge udtalelsen fra Mærsk stadig en del arbejde, før transformationen af selskabet er endeligt i mål.



Maersk Oil er i løbet af de to seneste år blevet solgt til franske Total, mens Maersk Tankers er afhændet til Mærsks eget holdingselskab, og Maersk Drilling skal altså efter planen børsnoteres selvstændigt i løbet af 2019.



/ritzau/FINANS