Syv fagforeninger truer Ryanair med "den største strejkeaktion, virksomheden nogensinde har set"

Ryanar risikerer at blive ramt af den hidtil største strejke blandt selskabets ansatte senere denne måned, skriver branchemediet Check-in med henvisning til Reuters.



Fredag truede i alt syv fagforeninger i Italien, Portugal, Belgien, Spanien og Holland med at holde "den største strejkeaktion, virksomheden nogensinde har set", medmindre der sker ændringer i deres arbejdsforhold.



Fagforeningerne kræver kontrakter baseret på lokal lovgivning frem for aftaler, der er baseret på den gældende lov i Ryanairs hjemland, Irland.



Strejken planlægges til sidste uge af september, og en endelig beslutning vil blive truffet torsdag den 13. september.



Ryanair har for nyligt indgået overenskomstaftaler med piloter i Italien og Irland og håber, at det kan føre til gennembrud over for andre medarbejdergrupper.



Aktien i Ryanair lukkede mandag 2,4 pct. lavere i 13,20 euro på børsen i Dublin.



/ritzau/FINANS