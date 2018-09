Stort kursdrop til amerikansk B&O-konkurrent

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Kursen på børsdebutanten Sonos, som konkurrerer med danske Bang & Olufsen, med sine trådløse højttalersystemer, falder til bunds i mandagens eftermarked i USA med hele 13,1 pct. til 18,45 dollar.



Nedturen skyldes et regnskab for tredje kvartal med en svag indtjening, selv om omsætningen var lidt højere end ventet.



Sonos kom gennem sit tredje kvartal med et underskud per aktie på 45 cent, mens omsætningen faldt 6,6 pct. til 208,4 mio. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på minus 23 cent og en omsætning på 207,8 mio. dollar, hvor 208 mio. dollar var det højeste bud.



Driftsresultatet, målt på EBITDA, landede på minus 1,5 mio. dollar. Her havde Wall Street ventet et underskud på 3,9 mio. dollar. Bruttomarginen faldt med 2,3 pct.point til 45,8 pct. på årsbasis.



Højttalerproducenten Sonos, som blev børsnoteret på Nasdaq den 2. august, regner med at nå en omsætning i hele regnskabsåret 2018/19 i intervallet på 1,109 til 1,114 mia. dollar mod Wall Streets konsensus på 1,112 mia. dollar.



Driftsresultatet, EBITDA, spås af koncernen at lande på 59 til 62 mio. dollar, mens analytikerne på forkant havde spået 61,4 mio. dollar.



"Vi er fokuserede på at levere en årlige vækstrater i omsætningen på mindst 10 pct. og øge det justerede EBITDA-resultat med 20 pct. årligt over de kommende år. Vi når det dog måske ikke hvert finansår, men det er vore langsigtede mål at gøre det," hedder det i regnskabet.



Forud for mandagens regnskab havde forventningsfulde investorer handlet aktien i Sonos op med 13,3 pct. i den ordinære handel. Sonos debuterede på Nasdaq den 2. august og blev noteret med en udbudskurs på 15 dollar per aktie. Siden da var den altså steget med 42 pct., hvorfor investorerne nok har sat næsen op efter et ekstra stærkt kvartal.



For investorer i Bang & Olufsen er det værd at læse nærmere omkrig omsætningsudviklingen i tredje kvartal i Sonos. Koncernen solgte samlet 886.514 produktenheder, hvilket svarer til en vækst i enhedssalget på 11,4 pct. Alligevel faldt omsætningen altså med 6,6 pct.



Sonos forklarer udviklingen med, at produktlanceringer og produktmiks kan vride forholdet mellem de to opgørelser. Nye produkter kan betyde særligt høje salgstal, men samtidig kan lageropbygning op til lancering betyde, at omsætningen først registreres senere, når lanceringen af produkterne reelt sker.



På området for trådløse højttalere oplevede Sonos en mindre fremgang i salget i tredje kvartal, da det steg til 93,9 mio. dollar mod 92,8 mio. dollar. I tredje kvartal steg antallet af solgte trådløse højttalere med 25 pct., hvilket var drevet af One-modellen, der blev lanceret i koncernens første kvartal.



For højttalere til hjemme-tv'et var der derimod tale om en tilbagegang fra 83,9 mio. dollar til 66,7 mio. dollar. Her var sammenligningsperioden for et år siden særligt høj, da man lancerede produktet Playbase.



/ritzau/FINANS