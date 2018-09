Googles stemmeassistent er klar på dansk

Fra tirsdag morgen er Apples Siri ikke længere alene på posten som dansktalende stemmestyret assistent i vores smartphones.



Her frigiver Google nemlig efter et længere tilløb en dansk version af selskabets Google Assistent.



"Google har i årevis været kendt som en søgemaskine. Det er vi fortsat, men med Assistenten går vi skridtet videre og hjælper folk med at få ting gjort i hverdagen - altså udføre handlinger," siger Jesper Vangkilde, der er kommunikationschef i Google Danmark.



Hvis man - meget forenklet - skal forklare, hvad Google Assistent er, så skal man forestille sig Googles almindelige søgemaskine, som man så bare taler til i stedet for at skrive i.



Man kan for eksempel spørge om spilletiderne i den lokale biograf, om vejrudsigten, hvad klokken er, eller alt hvad man ellers kunne finde på at søge sig frem til via Googles almindelige søgemaskine.



Google Assistent går imidlertid skridtet videre og kan også udføre mere komplekse opgaver.



For eksempel kan man forbinde den med film- eller musiktjenester og så bede Google om at starte en bestemt serie på Netflix eller en bestemt sang på Spotify.



Hvis brugeren vil ringe til kæresten, kan assistenten igangsætte opkaldet, ligesom man kan bede den om at sætte vækkeuret eller alarmen til om 10 minutter.



Hos Google erkender man dog, at det er en proces, som er sat i gang, men langt fra er færdig.



" Vi buldrer ikke frem og siger, at dette her er fuldstændigt perfekte produkt fra dag ét. Der vil være fejl i begyndelsen. Og det er en del af pointen, at assistenten vil blive bedre og bedre, efterhånden som danskerne bruger den - og flere features kommer til," siger Jesper Vangkilde.



Sagen er nemlig, at Google Assistent konstant vil være under udvikling. Systemet lærer dels på baggrunden af alle brugeres input, men den enkeltes assistent lærer også på baggrund af ens vaner og sprog.



Det gælder for eksempel indkøbsvaner. Allerede fra starten er store kæder som Netto, Coop og Matas hoppet med på vognen.



Her kan man for eksempel oprette indkøbslister, men endnu ikke købe ind.



Flere virksomheder er ifølge Google på vej.



Google Assistent frigives til både Android-telefoner og Apples styresystem iOS fra tirsdag morgen.



I løbet af efteråret bliver det også muligt at købe en særlig højttaler, Google Home, der kan placeres i hjemmet, kontoret eller hvor man nu har brug for sådan en.



Til den tid vil Google Home kunne forbindes med andre enheder i huset, så man eksempelvis via stemmen kan skrue op og ned for lyset.



Højttaleren kan det samme, som smartphoneversionen af Google Assistent. Google vil ikke afsløre, hvad den danske pris på højttaleren bliver, men i Tyskland kan man købe den lille udgave for godt 40 euro, hvilket svarer til godt 300 kroner.



Home er dog først tilgængelig med dansk sprog, når den lanceres i Danmark.



/ritzau/