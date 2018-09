Ryanair fortsætter deroute: Aktien falder for ottende dag i træk

Aktien i det irske lavprisluftfartsselskab Ryanair er fortsat hårdt presset mandag, hvor den er på retur for ottende handelsdag på stribe. Det er ifølge Bloomberg News den længste negative stime i 11 år for aktien.



Ryanair har i løbet af i år været hårdt presset af strejker blandt selskabets personale, der kæmper for bedre vilkår på flere fronter.



Senest har der været store strejker i Tyskland, og flere fagforeninger på tværs af Europa har nu varslet den "største strejke, som selskabet nogensinde har oplevet," skriver flere irske medier.



Det er fagforeninger i Italien, Portugal, Belgien, Spanien og Holland, der vil have kontrakter baseret på lokal lov frem for aftaler, der er baseret på den gældende lov i Ryanairs hjemland, Irland.



Strejkerne har allerede gjort ondt på både Ryanair og selskabets passagerer, og nu er der måske endnu flere aflysninger i vente.



Ryanair-aktien falder med 3,1 pct. til 13,11 euro på børsen i Dublin mandag. Det er ottende handelsdag på stribe med fald i aktien, der over den periode er bakket med samlet 9,4 pct.



/ritzau/FINANS