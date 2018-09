"Der er stiftet gæld til højre og venstre, pengene er gået ind på direktørens egen konto, og han er stukket af"

Advokater, revisorer og Konkursrådet kræver en fastere hånd over for iværksætterselskaber, IVS'erne.



IVS'erne har siden 2014 sikret adgang til at stifte et selskab for én krone og dermed slippe for personligt økonomisk ansvar for stifteren.



Siden starten er der oprettet 50.000 IVS'er, men de har langt fra været en entydig succes.



I perioden 2014-2017 er 3095 af selskaberne blevet tvangsopløst, mens 2848 selskaber er gået konkurs.



Mange af selskaberne lukker ned uden, at der sker et nærmere tjek af f.eks. gældsposter, ulovlige lån til direktøren eller grov økonomisk kriminalitet.



IVS'erne rammes langt oftere af tvangsopløsning og konkurs end f.eks. aktieselskaber og anpartsselskaber.



700 mio. i skattegæld



Ifølge et Folketingsvar er der netop nu skattegæld for 700 mio. kr. i de opløste selskaber.



Advokat Piya Mukherjee, der er leder af Hortens insolvensafdeling, oplever jævnligt problemerne på nærmeste hånd.



"I nogle af de selskaber som jeg har til tvangsopløsning, er der stiftet gæld til højre og venstre, pengene er gået ind på direktørens egen konto og han er stukket af. Man kan ikke få fat i ham. Det kan man se, når man kommer ind som likvidator og kurator. Så er der alle de andre sager, hvor vi ikke ved noget som helst om, hvad der er foregået," siger Piya Mukherjee.



Hun er personligt indigneret som skatte- og momsbetaler, men problemerne med IVS-selskaberne rækker videre.



"Problemet for samfundet er, at man får skabt et selskab, hvor der ikke er et personligt ansvar. Man kan stifte gæld og man kan påføre andre et tab. Hvis selskabet går ned, så er der ikke midler til at få det undersøgt," siger hun og tilføjer:



"Der er normalt heller ikke midler til at rejse krav over for direktører og ejere."



Hos FSR – Danske Revisorer, går man op i en afbalanceret aftale imellem virksomhed og samfund, hvor den begrænsede hæftelse betyder, at der går noget den anden vej i form af regler, der overholdes - f.eks. skattebetalinger.



"Delvist latterlige virksomheder"



"IVS-ordningen har lokket for mange ind, der reelt ikke har været i stand til at drive seriøs virksomhed. Ordningen viser, at latterlige krav kan føre til delvist latterlige virksomheder," siger Tom Vile Jensen, Erhvervspolitisk direktør i FSR.



"Vi er ikke i tvivl om, at vi bliver nødt til at få nogle markante opstramninger på IVS-ordningen. Om det ligefrem betyder, at ordningen skal afskaffes er svært at afgøre," siger Tom Vile Jensen.



Det rådgivende organ Konkursrådet under Justitsministeriet, bakker op om stramninger.

I spidsen står professor Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen fra Københavns Universitet.



Tror du, at jeres forslag vil føre til stramninger?



"Jeg synes, at det er svært at svare på. De erhvervsministre, der har siddet i nyere tid, har ofte været bekymrede over, at gøre det svært for erhvervslivet. Derfor har de været tilbageholdende med f.eks kontrolspærrer og krav om dokumentation. Kører man meget ad den vej, så giver det også bedre mulighed for brodne kar at udnytte systemet," siger han, og understreger, at han i denne sag kun udtaler sig i egenskab af professor.