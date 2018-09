ISS frasælger rengøringsaktiviteter i Holland

Relateret indhold Tilføj søgeagent ISS

Serviceselskabet ISS har indgået en aftale om at sælge en del af sin forretning i Holland vedrørende rengøringsaktiviteter, som ikke er en del af kerneforretningen.



Det fremgår af en meddelelse mandag.



Salget omfatter omtrent 70 hollandske kunder, og køber er det hollandske rengøringsselskab CSU, oplyser ISS.



Med i købet følger omkring 2200 medarbejdere, men der oplyses ikke nogen pris for transaktionen.



Frasalget er betinget af godkendelse fra de hollandske konkurrencemyndigheder, og parterne regner med, at handlen bliver endeligt lukket i november.



