Magasin-ejer rygtes på vej med førstehjælp og får børslussing

Den britiske stormagasinkæde Debenhams, der blandt andet ejer Magasin, får mandag en børslussing efter historier om, at selskabet skal have hyret eksterne restruktureringseksperter.



Eksperterne fra KPMG skal ifølge avisen The Telegraph være hyret til at yde selskabet førstehjælp i form af en hurtig turnaround-plan, skriver Bloomberg News.



Debenhams har svaret avisen, at den ofte arbejder sammen med forskellige rådgivere. Selskabet vil fortælle mere om sin strategiske fremgang på en kapitalmarkedsdag i denne måned, men det har gennem længere tid stået klart, at kæden har det svært i konkurrencen med blandt andet online-handelsplatforme.



Debenhams, der ejer flere hundrede stormagasiner i en lang række lande, har måttet nedjustere tre gange i år efter konkurrencepresset samt et hårdt forretningsmiljø på kernemarkedet i Storbritannien.



Mandag indkasserer Debenhams et kurssmæk på 15,5 pct. på børsen i London, og aktien koster nu blot 10,80 pence. Ved indgangen til året kostede en aktie i virksomheden over 30 pence.



I juni luftede selskabet tanker om at sælge Magasin-kæden fra. Og i august lød det så ifølge The Guardian, at Magasin du Nord vil kunne indbringe 200-250 millioner pund.



/ritzau/FINANS