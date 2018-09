Kepler reducerer Danske Bank-kursmål med 20 pct og sænker anbefaling

Relateret indhold Artikler

Det franske finanshus Kepler Chevreux har sænket både anbefalingen og kursmålet for aktien i Danske Bank, der igen tog et dyk fredag, efter at der kom nye oplysninger frem i den verserende sag om hvidvask



Anbefalingen lyder nu på "hold" mod tidligere "køb", mens kursmålet samtidig er blevet skåret med lidt mere end 20 pct. til 191 kr. fra 240 kr., viser data fra Bloomberg.



Fredag faldt Danske Banks aktie 4,2 pct. til 177 kr., og indtil videre er aktien faldet 26,7 pct. i år.



/ritzau/FINANS