Mærsk: Raterne på Asien-Europa tager endnu et dyk

Rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), der måler prisniveauet på containerfragt fra Shanghai til en stribe destinationer verden over, faldt i sidste uge med 1,9 pct.



Det fremgår af data fra Shanghai Shipping Exchange, der opgør indekset.



Det blev også til et fald i spotpriserne på containerfragt på ruterne mellem Asien og Europa, hvor blandt andet A.P. Møller-Mærsks containerrederi, Maersk Line, er en stor spiller.



Spotpriserne fra Asien til Europa faldt i sidste uge med 5,1 pct. til 885 dollar per 20-fods container, TEU, og dermed har raterne på den vigtige handelsrute nu fået taget lidt af pusten, efter at den for to uger siden var på det højeste niveau siden juli sidste år.



SCFI sammensættes på baggrund af spotprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden og bruges som indikator på rateniveauet for de store containerrederier som Maersk Line, MSC og CMA CGM.



/ritzau/FINANS