Neurosearch: Børsskal får millioner til sin slunkne kasse

Relateret indhold Artikler

Den tomme børsskal Neurosearch, der står med flere interesserede købere, har fået 450.000 dollar fra den tidligere partner Teva.



Pengene kommer, da Teva har solgt Neurosearchs tidligere lægemiddelkandidat Pridopidine - tidligere kendt som Huntexil-, som Teva har siddet på en årrække. Pridopidine er aldrig kommet videre end de tidligere stadier af udviklingen.



"Som følge af at Neurosearch vil modtage den kontante betaling på 450.000 dollar, ændres Neurosearchs forventninger til 2018 fra et underskud i niveau fem mio. kr. til et underskud i niveau 2-3 mio. kr.," skriver Neurosearch.



I foråret 2010 var Neurosearch mere end fem mia. kr. værd på børsen, efter meldingen om at et studie med selskabets mest løfterige lægemiddelkandidat, Huntexil, var gået godt.



Men blot få måneder efter kollapsede det hele i en skandale, der endte med en dom for kursmanipulation til selskabet og en aktiekurs, der nærmede sig nul. Den positive melding havde været en fejl, måtte selskabet erkende.



Under euforien i foråret 2010 kostede en Neurosearch-aktie 224 kr. To år senere kostede den 3,5 kr. 2012 var et af flere dårlige år for Neurosearch.



Først kom skandalen om den fejlagtige børsmeddelelse i 2010, og i 2012 blev Huntexil endeligt lagt ned og værdien nedskrevet til nul i selskabet. Den melding halverede den allerede skamskudte aktiekurs.



Siden da har Neurosearch i det store og hele været en børsskal. Et selskab uden reel aktivitet, der har kørt videre i håbet om, at en kontrakt med Huntexils nye ejer, Teva, kunne kaste noget af sig.



Derudover består værdien i et akkumuleret underskud på 1,7 mia. kr., som eventuelle nye ejere kan bruge til at betale mindre i skat.



Det har selskaberne Nordic Transport Group og Gefion Group Investment ladet sig lokke af og budt på selskabet.



Neurosearchs bestyrelse anbefaler buddet fra førstnævnte.



/ritzau/