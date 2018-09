Bank of America

Det amerikanske halvlederselskab Broadcom overraskede torsdag aften investorerne positivt med sit regnskab for tredje kvartal af 2017/18, da indtjeningen var en bedre end ventet, ligesom selskabets forventninger til fjerde kvartal var over konsensus.

Aktien belønnes med et plus på 6,5 pct. fredag, hvilket gør den til den mest stigende i S&P 500-indekset.

Selskabet kom gennem sit tredje kvartal med et justeret bundlinjeplus per aktie på 4,98 dollar, mens omsætningen landede 5,07 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 4,83 dollar og en omsætning på 5,06 mia. dollar.

Det justerede nettoresultat blev i perioden på 2,26 mia. dollar mod ventede 2,21 mia. dollar.

Broadcom regner samtidig med at opnå en omsætning på 5,40 mia. dollar i sit fjerde kvartal med en usikkerhed på 75 mio. dollar i begge retninger. Til sammenligning havde Wall Street forventet en lidt lavere omsætning på 5,36 mia. dollar.

Chipproducenten peger på stærk efterspørgsel fra de store cloud-udbydere som Google og Amazon som årsag til den stærke salgsprognose.

Meldingen fra Broadcom blev også modtaget positivt hos analytikerne i Bank of America Merrill Lynch, som fredag har løftet sin anbefaling af aktien til "køb", mens kursmålet er løftet fra 240 til 275 dollar per aktie.

Den positive tone fra Broadcom holder fredag også hånden under halvlederbranchen, da Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index ligger stort set uændret. Det er ellers faldet med 0,5 pct. onsdag og med 2,7 pct. torsdag, da der blev solgt ud af it-aktierne, ligesom en melding fra fra KLA-Tencor om ventet svag efterspørgsel i fjerde kvartal forstærkede udviklingen.

/ritzau/FINANS

Kontakt