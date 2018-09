Fransk Mærsk-rival stopper flirt med Hapag-Lloyd

A.P. Møller-Mærsks store franske rival på containermarkedet CMA CGM har stoppet sine tilnærmelser over for det tyske containerrederi, Hapag-Lloyd.



Det siger CMA CGM's administrerende direktør, Rodolphe Saade, til Reuters, skriver branchemediet Tradewinds.



CMA CGM har haft drøftelser med Hapag-Lloyds aktionærer, heriblandt Klaus Michael Kuhne, men sagen anses nu for lukket.



Ifølge Saade leder CMA CGM fortsat efter opkøbsmuligheder. Rederiet har i juni overtaget finske Containerships.



Saade siger desuden, at aktiviteten på Kina-USA-ruterne er god, og at særligt tredje kvartal har været robust på trods af den nuværende toldtvist mellem landene.



Hvis en decideret handelskrig bryder ud mellem Kina og USA, venter Saade dog, at det vil kunne ses på volumenerne.



