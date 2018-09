SAS havde trafikvækst på 4,3 pct i sidste sommermåned

Relateret indhold Tilføj søgeagent SAS Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer SAS

Det skandinaviske luftfartsselskab SAS øgede i august sit passagerantal med 4,3 pct. til 2,8 mio.



Det viser selskabets trafikstatistik for den sidste sommermåned af indeværende år, som er offentliggjort fredag formiddag.



Målt på antal fløjne passagerkilometer, RPK, steg trafikken i august med 5,0 pct. Men da den indsatte kapacitet blev øget endnu mere med 5,2 pct., medførte udviklingen et fald i udnyttelsen af sædekapaciteten på 0,1 pct.point til 79,8 pct.



SAS oplyser endvidere, at den valutajusterede yield, der udtrykker billetprisudviklingen, viste et fald på 1,0 pct. for måneden.



/ritzau/FINANS