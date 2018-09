SAS bliver svimmel af den svenske krone

Den svenske kr. rutsjer op og ned over for dollaren i en sådan grad, at flyselskabet SAS har svært ved at lægge budgetter.Det skriver Berlingske Business.Luftfartselskabet betaler blandt andet brændstof i dollar, og de store udsving i den svenske kronekurs gør udgifterne utilregnelige. I går offentliggjorde direktøren for Riksbanken, Stefan Ingves, en af sine pengepolitiske rapporter, og endnu en gang blev der lagt et nedadgående pres på den svenske krone. Selv om luftfartsselskabet havde en positiv indvirkning fra valutaudsving i det seneste kvartalsregnskab, er vicekoncernchef Lars Sandahl Sørensen skeptisk over for den svenske kronepolitik."Personligt ser jeg den svenske kronepolitik som værende virkeligt udfordrende på alle mulige måder - også for svensk erhvervsliv, selv om det giver en nogle fordele på kort sigt. Det udfordrer i høj grad SAS, fordi vi har så mange dollardorminerede udgifter, og det er en overvejelse hele tiden, hvordan vi kan blive mindre sårbare over for valutaen," sagde Lars Sandahl Sørensen i et interview med Berlingske Business i forbindelse med selskabets kvartalsregnskab i sidste uge.I Danmark aflægger A.P.Møller-Mærsk regnskab i dollar, mens Vestas gør det i euro. Og tanken om ikke længere at rapportere i svenske kr. har da også strejfet ledelsen i SAS, men selskabet fortsætter med at rapportere i svenske kr. - også fordi man af selskabsretslige grunde er tvunget til det, siger Lars Sandahl Sørensen til avisen./ritzau/FINANS