DR får ny bestyrelsesformand

Opdateret 10.00 Marianne Bedsted bliver ifølge TV2's oplysninger formand for DR's bestyrelse og overtager posten efter Michael Christiansen.



Tv-stationen skriver ikke, hvor de har fået oplysningerne fra.



Bedsted skal ifølge tv-stationen tiltræde stillingen 1. januar 2019. DR har ikke over for Ritzau ønsket af bekræfte oplysningerne.



Efter nytår vil Christiansen dermed ikke længere være at finde som formand efter ti år i førersædet.



Marianne Bedsted er direktør for stormagasinet Salling og for franchisedivisionen i Dansk Supermarked, der driver kæderne Starbucks og Carl's Jr. i Danmark.



Hun har tidligere siddet for bordenden for både Musikhuset i Aarhus og været direktør i forskellige hotelkæder.



Med skiftet bliver det hende, der skal sidde for bordenden, når medieaftalen skal gennemføres.



Ifølge aftalen skal DR "fokuseres". Det betyder et farvel til flere tv-kanaler, licens og 20 procent af budgettet frem til 2023.



Afgående Michael Christiansen er en 73-årig jurist, der har flere tunge titler på sit CV. Han har både været departementschef i Forsvarsministeriet og chef for Det Kongelige Teater.



Senest i 2014 blev han genvalgt til en ny periode i bestyrelsen på fire år. Den periode udløber ved årets udgang.



Bestyrelsen, som skifter formand, består af 11 medlemmer. Tre af dem udpeges af kulturministeren. Derudover er også medlemmer fra de største partier med.



/ritzau/