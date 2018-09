Volvos 67-årige topchef Håkan Samuelsson er årets virksomhedsleder: Bliver ved roret "til de sparker mig ud"

FAKTA Prismodtagere de sidste 10 år:



2017: Ikke uddelt



2016: Cristina Stenbeck – Kinnevik



2015: Attila Doguden – DO & Co



2014: Tom Enders – Airbus



2013: Mathias Döpfner – Axel Springer



2012: Luca di Montezemolo – Ferrari

Under Håkan Samuelssons ledelse er Volvo Cars vokset på alle områder og ventes at slå nye rekorder i år. Han bliver nu udråbt til årets bedste virksomhedsleder af erhvervsaviser i Europa.



"Vældig morsomt, og det er også en hæder for alle hos Volvo. Jeg har jo ikke været alene om det," siger han.



Organisationen European Business Press (EBP), som udgiver omkring 40 erhvervsaviser i 23 lande, giver Håkan Samuelsson prisen "European Manager of the Year" – "for sin succesrige måde at transformere og digitalisere et af Sveriges, og Europas, stærkeste bilmærker".



Tre svenskere har tidligere modtaget prisen, som er blevet uddelt siden 1991: Ingvar Kamprad (IKEA), Percy Barnevik (ABB) og Cristina Stenbeck (Kinnevik).



Håkan Samuelsson har en fortid inden for lastbiler som topchef i svenske Scania og adm. direktør i tyske MAN. Han blev valgt ind i Volvo Cars' bestyrelse, efter at kinesiske Geely havde overtaget virksomheden i 2010.



Han blev adm. direktør i 2012, hvor Volvo var presset, og der var brug for besparelser. Salget var gået ned, og virksomheden klarede sig med nød og næppe igennem med et nulresultat på bundlinjen.



"Gennem sit målbevidste og værdsatte lederskab har han siden fordoblet omsætningen, øget salget fra 400.000 til 600.000 biler, øget resultatet fra nul til formodentlig 15 mia. svenske kroner i år samt styrket virksomhedens position som et pålideligt topbilmærke," lyder det videre i prismotivationen.



Hvor stor kan Volvo Cars blive?



"Vi er vokset ca. 10 pct. om året. Det er ikke umuligt, at vi kan blive ved med det fremover, hvis vi gør det rigtigt. Hvis vi tilbyder elbiler og biler, som kunderne gerne vil have, selvkørende teknik og nye måder at få adgang til biler på. Det betyder, at Volvo bliver en væsentligt større virksomhed og frem for alt en rentabel virksomhed på niveau med de bedste på markedet," siger Håkan Samuelsson.



Du fyldte 67 i marts – hvor længe vil du blive ved som adm. direktør i Volvo?



"Til de sparker mig ud," svarer han først leende, men tilføjer så:



"Det ved jeg ikke. Der sker vældigt spændende ting nu og frem til 2020, hvor vi skal nå vores mål og få alle bilerne ud på markedet. Så jeg bliver i hvert fald så længe. Dette er det job, jeg har haft længst, og det er sjovt. Da jeg kom til, klagede man over, at der havde været mange udskiftninger og mange nye chefer, men nu har de fået én, som har sat personlig rekord på posten."



Volvo Cars har et mål om at sælge 800.000 biler i 2020. Ejeren vil også se nærmere på planerne om en børsnotering. Hvordan ser du på det som adm. direktør?



"Jeg tror ikke, det er en personlig fordel på den måde. Jeg synes, at det er enormt spændende at arbejde hos Volvo med alle de udfordringer og med de folk, vi har her. Så det gør ingen forskel, om vi er privatejede eller børsnoterede. Jeg synes heller ikke, det ene er finere end det andet," svarer Håkan Samuelsson.



Hvordan vil du selv beskrive dit lederskab?



"Åbenhed er noget, jeg anser for vigtigt. Jeg siger tingene, som de er, og forsøger ikke at komplicere dem. Og så er jeg meget nysgerrig. Jeg tænker altid over, hvordan vi gør tingene i sammenligning med andre, og jeg stiller detaljerede spørgsmål. Det er hemmeligheden. At være reelt interesseret og ikke bare lade, som om man er det. Spørgsmålene skal komme helt af sig selv," siger han.



"Men jeg kan jo faktisk ændre mening om ting og sager. Det kræver en vis form for tryghed med sig selv at våge at gøre det, og den føler jeg er kommet med årene," siger Håkan Samuelsson.



Han modtog udmærkelsen af EBP's formand, Hans-Jacob Bonnier, og Bonniers News' publicistiske udviklingsdirektør, Lotta Edling, under en ceremoni i København torsdag aften.



EBP udgiver bl.a. Dagens industri og Veckans affärer (Sverige), The Wall Street Journal Europe, Les Echos (Frankrig) og Handelsblatt (Tyskland).