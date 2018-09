Dansk biotekfirma sælger ret til royalties og milepæle for milliardbeløb

Biotekselskabet Zealand Pharma har torsdag indgået en aftale om at sælge retten til fremtidige royalties og kommercielle milepæle fra diabetesmidlerne Soliqua og Lyxumia. Aftalen sikrer Zealand Pharma en betaling på 205 mio. dollar (ca. 1,3 mia. kr.), som ventes betalt senere i september.



Køberen er Royalty Pharma.



Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse fra Zealand Pharma.



I forbindelse med modtagelsen af salgssummen vil koncernen indfri en udestående royalty-obligation på 24,7 mio. dollar, hvorefter Zealand vil være gældfri.



"Salget af fremtidige royalties gør det muligt for os at accelerere vore aktiviteter og bringe vore egne fuldt ejede kandidater hele vejen til markedet, hvilket er på linje med vore strategiske mål," siger Britt Meelby Jensen, adm. direktør i Zealand Pharma, i meddelelsen.



Salget af rettighederne vedrører præparater, som man har udviklet i samarbejde med franske Sanofi, som ad den vej siden 2003 har leveret finansiering til det danske biotekselskab.



"Men da vi hverken har indflydelse på eller gennemsigtighed i fremtidige indtægter, skaber salget af royalties os finansiel sikkerhed," udtaler Mats Blom, finansdirektør i Zealand.



Biotekselskabet oplyser samtidig, at man trods salget af rettighederne, fortsat er berettiget til en betaling på 15 mio. dollar fra Sanofi, som ventes i 2020.



