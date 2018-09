Flere modehuse fjerner pels fra salg og produktion

Det er ikke længe siden, at luksus var lig med ægte pels.



Men en bæredygtig bølge har fået mange internationale modehuse til at sætte lighedstegn mellem luksus og bæredygtighed.



Torsdag meddelte det britiske modehus Burberry, at virksomheden ikke længere vil bruge pels i sin tøjproduktion.



Også modemærker som Versace, Gucci og Stella McCartney har tidligere besluttet at blive pelsfri.



I en meddelelse udtaler Burberry's administrerende direktør, Marco Gobbetti, at moderne luksus handler om at tage socialt og miljømæssigt ansvar. Og at det er den erkendelse, der lægger bag virksomhedens beslutning.



Sidste år brændte Burberry 223 ton tøj, som ikke var blevet solgt. Men det vil modehuset også stoppe med.



Hos den danske dyreværnsforening Anima har man drevet en kampagne for at overbevise modehuse om at fjerne pels fra produktion.



Derfor er direktør Joh Vinding meget begejstret for Burberry's beslutning.



- Vi er også utrolig glade, fordi beslutningen svækker den danske pelsbranche. Ikke bare økonomisk, men også i forhold til signalværdien.



- Burberry er en stor international trendsætter, og flere modehuse vil følge i deres spor og droppe pels, siger han i en meddelelse.



Mandag fortalte danske Kopenhagen Fur, der er verdens største pelsauktionshus, at de må skære 20 procent af den faste medarbejderstab.



Det er den faldende pris på minkskind, der tvinger Kopenhagen Fur til at fyre omkring 220 medarbejdere.



I meddelelsen oplyser Burberry, at alle pelsprodukter, som allerede er produceret, vil blive udfaset.



I mange år har Burberry kun brugt ægte pels fra kaniner, ræve, mink og asiatisk vaskebjørn. Fremover vil alle disse pelstyper samt angora blive fjernet fra produktionen.



Desuden vil modehuset ikke have pels på catwalken under modeugen i London i midten af september.



Det var til et modeshow for Burberry i februar, at prins Nikolai havde sin modeldebut.



/ritzau/