To teleselskaber åbner for 1000 megabit

Telia og Telenor har som de første teleselskaber herhjemme åbnet for en hastighed på 1000 megabit i sekundet på mobilnettet.



Det oplyser de to selskaber i en pressemeddelelse.



I første omgang er det borgerne i det indre København, der får glæde af den høje hastighed, når de bruger deres mobiltelefoner.



Indtil videre er det nemlig kun i en enkelt mast ved Kongens Nytorv, hvor den høje hastighed er gjort tilgængelig.



Men planen er, at borgerne i landets største byer senere kommer med på vognen.



Det er dog kun de færreste mobiltelefoner, der i dag er gearet til at kunne udnytte den tårnhøje internethastighed.



